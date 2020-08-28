Коронавирус не сбавляет обороты в Харьковской области: более 240 заболевших за сутки

В регионе зафиксировали еще одну смерть от COVID-19

Украина продолжает ставить рекорды по числу зараженных коронавирусной инфекцией – только за последние сутки в стране COVID-19 подтвердили у 2438 человек. Харьковская область снова стала одним из лидеров по распространению коронавируса.

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По данным системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны, 27 августа в регионе опасную болезнь диагностировали у 242 человек. Общее же число зараженных достигло 8444. Кроме того, от COVID-19 скончался еще один житель области (197 с начала эпидемии). А вот 3108 инфицированным удалось победить болезнь.

Ранее мы сообщали, что в Харькове готовятся к открытию больниц второй волны. В этих медучреждениях уже проводится работа по увеличению кислородных точек доступа.

Кроме того в Харькове после праздников прогнозируют вспышку коронавируса. Медики могут не выдержать еще большего наплыва пациентов.

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Также напомним, СНБО назвал пессимистический сценарий заболеваний COVID-19 в Украине. Алексей Данилов говорит, что за два месяца число инфицированных может вырасти в три раза.

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Видео: Telegram-канал "Х_Салтовка"

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