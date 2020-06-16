Коронавирус пробрался в ВУЗ под Харьковом: кто заразился

В Харьковской области, где растет число жертв нового коронавируса, COVID-19 заболела студентка Харьковской государственной зооветеринарной академии. Об этом рассказал ректор вуза Дмитрий Барановский, сообщает KHARKIV Today.

Эта академия находится в поселке Малая Даниловка в Дергачевском районе. Заболевшая, по словам ректора, проживала в четвертом общежитии вуза и только недавно вернулась в него из Краматорска.

"Приехала одна студентка из Краматорска. Когда она приехала, я не знаю, мы сейчас это выясняем, она делала анализы, и оттуда пришло письмо. Но ее нет, ее отец забрал. Это было в воскресенье. Когда анализ подтвердился, я не знаю. В Краматорске он подтвердился. У нее нормальное состояние, она не в больнице", – рассказал Барановский.

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"Контактных" с девушкой уже установили, это восемь человек. Но, по словам ректора, во время карантина в общежитии оставалось 70 человек.

"Мы сейчас выяснили, с кем она контактировала. Работает у нас внутренний штаб, занимается первый проректор, выясняем все эти вопросы. Контактных человек восемь, наверное. Санэпидемстанция приезжала, проводила дезинфекцию, это и вчера, и сегодня было. Общежитие всегда работало. Студенты – кто уехал, кто нет. Президент сказал, никого не выгонять. Студентов в общежитии немного, из всех человек, наверное, половина, возможно, где-то подрабатывали. В четвертом общежитии на период карантина оставалось 70 человек. Остальные уезжали домой", – отметил он.

Пока что общежитие вуза закрывать не собираются, а в самой кадемии ждут результатов тестов "контактных".

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"Через пять дней будут результаты, а потом будут принимать решение", – добавил Барановский.

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