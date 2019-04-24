Кошелек-2018: стали известны доходы рулевых Харькова

Главный прокурор области обновил авто, а у мэра — минус в финансах

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Журналисты "Сегодня" выяснили, какими заработками могут похвастаться руководители Харькова и области – губернатор Юлия Светличная, харьковский градоначальник Геннадий Кернес, а также главы силовых ведомств и областного совета.

Так, глава Харьковской ОГА Юлия Светличная в 2018-м году стала богаче на 293 750 гривен. Ее доходы немного выросли за счет зарплаты: за работу на посту главы области она получила на 32 208 грн больше, чем годом ранее (прибавка в месяц – 2684 грн).

Основную долю прибыли составил подарок – согласно данным декларации, мама подарила руководителю области 261,56 тыс. грн (около 10 тыс. долларов). А работа по совместительству — преподавателем в Харьковском национальном университете внутренних дел не принесла ни копейки.

Доходы городского головы Харькова Геннадия Кернеса в 2018-м просели на пять миллионов гривен. Согласно декларации, в 2017-м от продажи ценных бумаг он выручил 23,3 млн грн, от продажи авто — 179,3 тыс. грн.

За работу на посту мэра Кернес получил на 252,3 тыс. грн больше (в целом — 851 тыс. грн), но большую часть дохода составили дивиденды ООО "Компания по управлению активами "Финэкс-Капитал", пополнив его кошелек на 18,2 млн грн. Это в 21 раз выше зарплаты в горсовете.

Зарплата главного полицейского области Олега Беха составила 434 тыс. грн (больше на 62,5 тыс. грн). Своего авто у него нет, зато может пользоваться двумя машинами супруги — BMW X5 и Mini cooper.

Своего жилья в Харькове у семьи также нет, потому в 2018-м они потратили на аренду апартаментов 204 тыс. грн (примерно по 17 тыс. грн в месяц). Зато в Киеве у семьи есть три квартиры и два гаража. В декларации за 2018-й появились данные о доходах жены-предпринимателя, которая заработала 493 тыс. грн.

В 2018-м Сергей Чернов, председатель областного совета, увеличил доходы за счет зарплаты. На своем посту он получил на 229 тыс. грн больше, чем в 2017-м, а за преподавание в университете городского хозяйства — на 3477 грн больше. Сумма стипендии почетного гражданина Харькова также увеличилась на 31 380 грн и составила 223 тыс. грн.

Главному прокурору области Юрию Данильченко удалось значительно увеличить доходы. 2,29 млн грн обвинителю принесло отчуждение недвижимого имущества, годовая зарплата выросла с 714 тыс. до 891 тыс. грн, пенсия — с 51 тыс. до 446 тыс. грн. Существенным приобретением стало авто: он продал Audi 2010 года выпуска и купил авто поновее за 1,3 млн грн.

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