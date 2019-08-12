Кошельки избранников: с каким "багажом" идут в Раду нардепы из Харьковской области

Новый парламент почти на 60% будет состоять из "слуг народа". Фото: М. Маркив

Пока новоиспеченные нардепы от Харькова готовятся принести присягу, корреспонденты "Сегодня" выяснили, насколько состоятельные люди будут представлять регион в Верховной Раде. По закону новички могут подавать декларации о доходах с 2020 года, однако 11 из 14 мажоритарщиков уже показали содержимое своих "кошельков".

Часть народных избранников декларировали свои доходы накануне выборов, у многих эта информация была доступна и ранее.

"Я заполняю декларации с момента вступления на государственную службу. Эта декларация не отличается от той, которая опубликована за 2018 год. Разница только в должности, на которую я претендую", — рассказала нам завсектором департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в области Виктория Кинзбурская, нардеп от партии "Слуга народа".

А вот доходы троих мажоритарщиков этой же политсилы — предпринимателя Александра Куницкого, директора ООО "Ярко Инвест" Алексея Красова и адвоката Алексея Кучера — пока неизвестны.

"Декларация будет подана в соответствии с действующим законодательством", — сказал "Сегодня" Кучер.

Нардепы, которые показали свои доходы, смогли заработать, получая зарплату, дивиденды, проценты, соцвыплаты, пособие при увольнении с военной службы, доход от предпринимательства или же отчуждения движимого имущества, ценных бумаг и корпоративных прав.

А вот ценное движимое имущество, помимо авто, задекларировали три нардепа. Так, самовыдвиженец Александр Фельдман задекларировал настенные часы Erwin Sattler, музыкальную шкатулку Reuge, две пары мужских часов A. Lange and Sohne, 57 антикварных изделий, семь произведений искусства, букинистическую, конхиологическую, палеонтологическую коллекции и ценные бумаги. А нардеп от "Оппозиционного блока" Дмитрий Шенцев имеет коллекцию самоваров, две картины и коллекцию икон. У новоизбранного "слуги народа" Александра Бакумова в списке ценного — рояль Gebr.Niendorf и двое наручных часов Ulysse Nardin. А в декларации Евгения Пивоварова есть 18 изобретений (в общей собственности), в числе которых — устройство для производства капсулированных продуктов.

Отметим, что данные о "кошельках" супругов и детей указали в декларациях всего шесть нардепов. Так, жена Дмитрия Шенцева Нонна в прошлом году заработала 4,9 миллионов гривен, она владеет квартирой, двумя дачами, тремя земельными участками, машинами Land Rover и Porsche, двумя паркоместами, ювелирными украшениями, сумкой из крокодильей кожи и соболиной шубой. Наличными у Нонны хранятся 275 тысяч долларов, а в банке — 25 тысяч долларов и 155 тысяч гривен. В общей собственности у жены Александра Фельдмана Валерии — квартира и оздоровительный лагерь. Также она владеет авто Land Rover и ценными бумагами, а на банковском счету — 4941 долларов и 971 гривен, наличными — 470 тысяч долларов. Доход Валерии Фельдман за 2018 год составил 3,105 миллионов гривен. А вот жена-предприниматель Александра Литвинова Оксана заработала 944,8 тысяч гривен, а сын Дмитрий получил стипендию 5200 гривен. Также у супруги Литвинова есть гараж, магазин, земельный участок, автомобили BMW и в аренде Volkswagen, наличными 150 тысяч гривен и 23 тысяч долларов. Муж Виктории Кинзбурской Игорь, владеет квартирой, автомобилем KIA, а его зарплата — 201 940 гривен, получил он и денежный подарок в 260 тысяч гривен от Людмилы Кинзбурской. Супруга Александра Бакумова Карина заработала 685,9 тысяч гривен, владеет квартирой, нежилым помещением, часами Chopard, ювелирными изделиями и шубой из натурального меха. В ее активе также наличными 42 тысяч долларов, 180 тысяч гривен, а на банковском счету — 325,6 тысяч гривен и 127 долларов.

Отметим, 21 июля в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду . Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией . Мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

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