Космонавт из США рассказала о своих родственниках в Украине

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В Харьков из США приехала астронавт с украинскими корнями – Хайдемара Стефанишин-Пайпер. Это единственная женщина, которая развернула сине-желтый флаг на орбите Земли.

Она дала эксклюзивное интервью журналистам "Сегодня" и призналась, что с первого взгляда полюбила Украину, а также, по случаю Всемирной недели космоса, рассказывала молодым ученым и студентам о своем уникальном опыте пребывания на Международной космической станции.

К студентам Стефанишин-Пайпер идет летящей походкой, шагает по украинской земле. Астронавт дважды прошла непростую адаптацию после пребывания в невесомости и теперь, по ее словам, любая прогулка для нее – легкая и приятная.

Свой первый полет на Международную космическую станцию она осуществила в 2006 году и отвечала за доставку и установку солнечных батарей. Тогда, астронавт провела в открытом космосе более 12 часов.

Во второй раз полетела в космос в 2008 году. Во время очередного выхода в открытый космос случайно уронила ящик с инструментами. В НАСА тогда говорили: это самая большая вещь, которую люди теряли на орбите.

Но в эксклюзивном интервью "Сегодня" Хайдемара призналась: подобные истории случались едва ли не с каждым астронавтом.

"Это случалось чаще, чем люди знали об этом. После возвращения я со многими астронавтами разговаривала, они признавались, что некоторые вещи также теряли в открытом космосе. Что больше всего меня поразило во время миссии – это вид нашей планеты из космоса. Время от времени я мечтаю вернуться туда снова", – призналась она.

Хайдемари родилась и выросла в Штатах, но, призналась она журналистам "Сегодня", о своих украинских корнях никогда не забывала. Ее отец – из Львовской области и в 30-х годах эмигрировал за океан. Женился на немке, детям много рассказывал о родине.

"Украина, о которой он рассказывал, очень отличается от страны, которую я увидела. Во время первого визита сюда в 2007 мне все очень понравилось. Я посетила село Якимов, где и сейчас живет много моих родственников. В этом году надеюсь также к ним прийти", – поделилась планами космонавт.

В память о космосе у нее осталось много фотографий и видео. В память о визите в Харьков, шутит, снимков будет не меньше. В дополнение к фотографиям дарим Хайди небольшие презенты с символикой "Сегодня".

"О, очень вас благодарю! "Сегодня", спасибо!" – поблагодарила она.

Сейчас астронавт уже на заслуженном отдыхе – ей 56 лет. Путешествует и рассказывает школьникам и студентам из разных стран о своих полетах. В Украину мечтает вернуться в третий раз уже вместе с мужем, и погостить подольше.

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