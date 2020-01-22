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Крещение на Даниловке: очищение души и здоровье тела

22 января, 10:00

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В этом году один из главных христианских праздников собрал более 500 прихожан Свято-Покровского храма в Харькове

19 января весь Харьков массово погружался в прорубь, ведь это одна из традиций празднования Крещения Господня. Хотя куда более значимым является посещение церковной службы и омовение святой водой. На Большой Даниловке, где расположен Свято-Покровский храм Харькова, эти традиции дополняются крестным ходом к реке и общей трапезой, подготовленной фармацевтической компанией "Здоровье".

Харьковчане всегда с удовольствием следуют доброй традиции: на Крещение набрать домой святой воды и искупаться в проруби, чтобы укрепить здоровье духовное и телесное. И, конечно, важна атмосфера: когда праздник хорошо организован и проходит в окружении единомышленников, радость ощущается во много раз сильнее.

О том, что Крещение на Большой Даниловке – это всегда чудесное и многолюдное событие, уже давно известно. И в этом году один из главных христианских праздников собрал более 500 прихожан. Начался он с крестного хода от Свято-Покровского храма, который возглавил протоиерей Андрей Кирьянчук, настоятель храма. Затем было освящение воды и погружение в прорубь. Настоятель Свято-Покровского храма призвал каждого жить истиной божией и не нарушать законы человеческие. А затем пригласил прихожан на благотворительный обед и разделить трапезу так, как проповедовал Иоанн Креститель — с чистым сердцем и готовностью отдать кусок хлеба человеку неимущему.

Самые смелые прихожане ныряли в купель и все они с удовольствием согревались обедом, который с радостью раздавали сотрудники компании "Здоровье".

"Наше предприятие расположено в этом районе и уже более 110 лет работает на благо людей, поэтому мы считаем необходимым помогать людям и всегда с радостью это делаем. Особенно приятно поддержать лучшие православные традиции и разделить с харьковчанами радость в великий православный праздник", — прокомментировал событие председатель наблюдательного совета компании "Здоровье" Александр Доровской.

Все подробности в спецтеме Крещение

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