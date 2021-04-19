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Кровавая драка в магазине на Харьковщине попала на камеру (видео)

19 апреля, 18:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На видео с камер наблюдения видно, как пострадавшего колотят битой, а затем стреляют в него

Кровавая драка в магазине на Харьковщине. На видео с камер наблюдения видно, как колотят битой, а затем стреляют. Раненый – в больнице, а нападающих задержали, узнавала корреспондент "Сегодня" Ольга Соломяная.

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Выясняли отношения трое мужчин в селе Хролы. На видео с камер наблюдения видно, как колотят битой, а затем стреляют.

Видео: Сегодня

Пострадал 29-летний мужчина. В магазин он забежал, убегая от нападающих. Там его и догнали – били, а потом несколько раз попали с пневматического оружия.

Раненый – в больнице. Нападающих задержали в тот же день.

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Ранее мы писали, что в центре Киева произошла смертельная драка – водитель двумя ударами убил пешехода.

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Также сообщалось, что нацгвардейцы устроили массовую "драку" в центре Киева.

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Харьков драка магазины полиция

Источник: Сегодня

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