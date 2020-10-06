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Крушение Ан-26: Кучера вызвали на допрос в ГБР

6 октября, 03:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава Харьковской ОДА вызван в качестве свидетеля

Председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вызвали на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом Харьковской области.

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Об этом Кучер сообщил в эфире Zik.

"Я сегодня получил телефонный звонок от следователя ГБР, который вызвал меня на допрос. На допрос я приглашен в качестве свидетеля", – рассказал Кучер.

Он также прокомментировал свое резонансное заявление о том, что командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов спас своего сына ценой жизни пассажиров и экипажа самолета Ан-26. По словам Кучера, он не говорил ничего, что бы не было озвучено до него.

"Эта версия была фактически озвучена... главой комиссии (по крушению Ан-26. – Ред.) Олегом Уруским. Вы можете обратиться к его официальной странице в Facebook и увидеть, что все пункты он по сути озвучил еще до того, как я сообщил об этом", – отметил глава Харьковской ОГА.

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Напомним, Алексей Кучер в эфире "Свободы слова Савика Шустера", посвященной авиакатастрофе под Чугуевом обвинил командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова в том, что тот спас своего сына ценой жизни пассажиров и экипажа самолета Ан-26. Дроздов все обвинения отрицал.

Авиакатастрофа Ан-26 произошла вечером 25 сентября неподалеку от города Чугуева Харьковской области. На борту самолета находились 27 человек: 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

Видео: ГСЧС

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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крушение самолет чугуев харьковская область авиакатастрофа Ан-26
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