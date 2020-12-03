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Крушение Ан-26 под Чугуевым: когда ждать результатов расследования

3 декабря, 22:12

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Было допрошен 81 свидетель, проведено более 100 судебных экспертиз

Расследование уголовного дела о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области и гибель 26 летчиков и курсантов университета Воздушных сил им. Кожедуба, находится на завершающем этапе.

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Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает пресс-служба ее Офиса.

По ее словам, процессуальное руководство расследованием катастрофы осуществляют военные прокуроры Харьковского гарнизона.

"В этом деле кроме первоочередных следственных действий проведены допросы 81 свидетеля, назначено и проведено более 100 судебных экспертиз. Расследование находится на завершающем этапе, и мы надеемся, что вскоре дадим обществу ответы", – отметила Венедиктова, находясь вспециализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Объединенных сил в Краматорске.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что катастрофа произошла из-за технической неисправности в одном из блоков системы управления двигателя.

Также мы писали, что начальника университета Воздушных Сил отстранили от выполнения служебных обязанностей.

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Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков крушение самолет чугуев Ан-26
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