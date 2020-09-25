Крушение АН-26 под Харьковом: названа возможная причина трагедии (фото)

По данным журналистов, летчик сообщал об отказе двигателя

Возможной причиной крушения самолета под Чугуевом, в Харьковской области, мог стать отказ двигателя.

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Об этом сообщает Depo.Харків со ссылкой на информированный источник в Министерстве обороны.

Как стало известно, командиром самолета был 30-летни майор из Чугуева. Непосредственно перед крушением он сообщал по радио о проблемах с двигателем. Офицер погиб при падении.

"Двигатель отказал. Он (командир самолета – Ред.) в воздухе сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем", – цитируют журналисты слова источника.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по информации диспетчера аэродрома, найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски четверых продолжаются.

Также стало известно, что в больницу доставили двоих курсантов. Один из них находится в критическом состоянии. Их готовят к транспортировке в Киев.

Также сообщалось, что кроме пяти членов экипажа на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Видео: Telegram-канал Х_Харьков

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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