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Крушение Ан-26 под Харьковом: спасатели уточнили число людей на борту

26 сентября, 00:08

Руслан Ровик Руслан Ровик

Диспетчеры уточнили, что людей в самолете было меньше, чем считалось ранее

В самолете, который упал под Харьковом, находилось 27 человек – на одного меньше, чем считалось ранее.

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Об этом сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, двое пострадали, поиски трех продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе погибли 22 человека, После крушения военного самолета под Чугуевом в Харьковской области в больницу доставили двух человек. Оба получили сильные ожоги, один из них находится в критическом состоянии.

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Также сообщалось, что кроме пяти членов экипажа на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Видео: Telegram-канал Х_Харьков

Президент Владимир Зеленский уже пообещал прибыть в Чугуев, чтобы на месте выяснить обстоятельства падения самолета.

"Разбился самолет Ан-26. На борту кроме экипажа были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двоих ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов", – говорится в сообщении Главы государства.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков крушение катастрофа спасатели чугуев курсанты харьковская область ГСЧС Ан-26 экипаж

Источник: Сегодня

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