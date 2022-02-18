Крушение Ан-26 под Харьковом: суд принял решение по генерал-майору Туринскому

Александра Туринского обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей военной службы

В авиакатастрофе погибли 26 курсантов и офицеров. Коллаж "Сегодня"

Экс-начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, генерал-майор Александр Туринский, который обвинется по делу о крушении Ан-26, не смог восстановиться в должности через суд.

Об этом сообщает Rivne Media.

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Рассмотрение иска Туринского продолжается в Ровенском окружном административном суде. Бывший начальник в феврале 2021 года обратился в суд. Он просил восстановления его в должности.

Александра Туринского обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей военной службы и военной халатности.

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Появились записи из черных ящиков самолета Ан-26, который разбился под Чугуевом в Харьковской области.

Ошибку обнаружил экипаж на этапе взлета. В ГБР назвали главную причину крушения Ан-26 под Чугуевом.

Александр Туринский был одним из руководителей учебного полета Ан-26. 25 сентября 2020 года самолет потерпел крушение под Чугуевом.

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Что известно о катастрофе: