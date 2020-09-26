Крушение самолета под Чугуевом: открыто уголовное производство

Расследование ведется по статье о нарушении правил полетов

После падения военного самолета в Харьковской области открыто уголовное производство по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Начато уголовное производство относительно нарушения правил полетов и подготовки к ним, что привело катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

У генпрокурора отметили, что на месте происшествия работают представители военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.

Ведутся первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.

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Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе погибли 22 человека, после крушения военного самолета под Чугуевом в Харьковской области в больницу доставили двух человек. Оба получили сильные ожоги, один из них находится в критическом состоянии.

Также сообщалось, что кроме пяти членов экипажа на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Видео: Telegram-канал Х_Харьков

Президент Владимир Зеленский уже пообещал прибыть в Чугуев, чтобы на месте выяснить обстоятельства падения самолета.

"Разбился самолет Ан-26. На борту кроме экипажа были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двоих ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов", – говорится в сообщении Главы государства.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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