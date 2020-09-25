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Крушение самолета под Харьковом: на борту было до пяти человек – СМИ

25 сентября, 21:51

Руслан Ровик Руслан Ровик

По неподтвержденным данным, экипаж состоял из офицеров

На борту военного самолета, который потерпел крушение в Харьковской области, по неподтвержденным данным, было до пяти человек.

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Об этом со ссылкой на источник в Министерстве обороны Украины сообщает Depo.Харків.

По его словам, в экипаж самолета входили трое офицеров. Кроме того, на борту могли находиться двое курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В настоящий момент официальных данных о погибших или пострадавших в катастрофе нет.

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Спасатели продолжают бороться с огнем на месте падения самолета.

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Напомним, ранее командование Военно-воздушных сил Украины подтвердило катастрофу Ан-26, который разбился при заходе на посадку в районе Чугуева.

"Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б/н76) Воздушных Сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные", – говорилось в сообщении.

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крушение катастрофа чугуев харьковская область Ан-26
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