Кучера могут уволить с поста главы Харьковской ОГА

Кабинет Министров Украины сегодня, 28 октября, рассмотрит освобождение от должности председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера.

Реклама

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач.

"Я не знаю, какое будет решение Кабмина по этому вопросу, но надеюсь, что кулуарные договоренности не станут преградой для волевого решения, которое должно было уже давно поставить точку в этой истории. Некомпетентность и незрелость – так можно охарактеризовать работу Алексея Кучера на посту губернатора. Особенно, когда понимаешь масштабы медицинской катастрофы, которая стала эпилогом его работы, и видишь "результаты" развития других важных сфер жизнедеятельности региона. Думаю, что на Банковой уже это поняли", – написал Скоробагач.

Ранее мы сообщали, что глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сравнил ситуацию по COVID-19 в городе с Италией.

Также напомним, глава Харьковской ОГА поскандалил с депутатами. Это произошло во время обсуждения организации борьбы с эпидемией COVID-19.

Реклама

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+

Видео: PavlovskyNews

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама