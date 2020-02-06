Легендарный харьковский коп "капитан Борода" уходит из полиции: что произошло

Фото: Антон Завада, Facebook

Харьковский патрульный Антон Завада, более известный в городе как "капитан Борода", увольняется из полиции. Об этом он сообщил изданию "Комментарии. Харьков".

Причиной ухода из службы коп назвал низкую заработную плату.

"Ее уровня недостаточно для человека, который имеет семью и воспитывает детей", – рассказал Антон.

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Фото заявления патрульного уже появилось в сети. В нем написано, что коп настаивает "на скорейшем увольнении со службы".

"Решение принято окончательно и менять его не буду", – говорится в документе.

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Ранее мы писали о известном полицейском. До службы в полиции Антон Завада работал риелтором, помощником нотариуса. В первые же дни работы в полиции он покорил харьковчан харизматичной внешностью. Находчивые пользователи соцсетей прозвали его Капитаном Бородой и даже создали фан-сообщество. Иногда такая известность в работе помогала копу.

"Был случай, когда хулиганившие ребята, увидев Капитана Бороду, сразу же начали извиняться", – рассказал нам Антон.

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