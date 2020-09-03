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Лесные пожары в Харьковской области: на место ЧП вылетел Аваков

3 сентября, 12:10

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Спасатели до сих пор борются с огнем

В Харьковскую область, где сразу в двух районах вспыхнули масштабные лесные пожары, прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Как сообщили в пресс-службе МВД, вместе с Аваковым в регион вылетели первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий. Они будут координировать силы и средства, задействованные для ликвидации пожаров.

Также на месте ЧП проведут воздушный мониторинг наиболее пострадавших районов и совещание оперативного штаба.

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Напомним, 2 сентября в Харьковской области произошел масштабный пожар – пламя охватило лес между поселками Калугино-Башкировка и Кочеток в Чугуевском районе. Затем огонь распространился на села Гряниковка и Горобовка. По словам очевидцев, огонь поднялся на высоту 11-этажного дома.

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Также напомним, что в Харьковской области из-за приближения пожаров к путям временно закрыли для движения поездов перегон Двуречная – Молчаново.

Кроме того, мы сообщали, что в результате лесных пожаров в Харьковской области полностью сгорело одно из сел.

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Арсен Аваков полиция ликвидация харьковская область пожар ГСЧС
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