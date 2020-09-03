Лесные пожары в Харьковской области: спасатели рассказали, как идет борьба с огнем (видео)

В Харьковской области спасатели продолжают тушить масштабные лесные пожары. Основные очаги пожарные уже ликвидировали, но борьба с огнем все еще не закончилась. Что сейчас происходит на месте ЧП – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Двуреченский район. По состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Воробьевка и Грянинивка ликвидировали, но сейчас продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га.

"К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет", – сообщили спасатели.

Хоть и спасатели приложили все усилия, чтобы оперативно потушить огонь, пожар уничтожил 22 жилых дома. Отселить пришлось 33 человека, а из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился один человек.

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Чугуевский район. Утром 3 сентября у села Клугино-Башкировка открытого огня уже нет. Спасатели сейчас тушат отдельные очаги тления лесной подстилки и остатки древесины.

"К тушению привлечены 211 человека 19 единиц техники, из них от ГСЧС 24 человек личного состава и 5 единиц техники", – добавили в ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области из-за приближения пожаров к путям временно закрыли для движения поездов перегон Двуречная – Молчаново.

Также напомним, что в результате лесных пожаров в Харьковской области полностью сгорело одно из сел.

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