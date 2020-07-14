Ливень превратил Харьков в Венецию: люди на улицах плавали на лодках (видео)

Вечером 13 июля на Харьков обрушился сильный ливень. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжается утром.

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Как сообщает Status quo, ливень сильно подтопил улицы в центре, на проспекте Гагарина и на Клочковской. В некоторых местах уровень воды достигал 40 сантиметров. Местные жители делятся видео непогоды в социальных сетях. Так, на улице Клочковской люди плавали на надувных лодках:

Видео: facebook.com/h.saltovka

На видео видно, что улицы города практически превратились в реки: машины с трудом передвигались и буквально плыли по дороге. Стремительные потоки воды создали мощное течение прямо на проезжей части и на тротуарах.

Видео: facebook.com/sunlitkh

Видео: facebook.com/h.saltovka

Проспект Гагарина затопило так, что машины не могли проехать. Возникла пробка.

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Напомним, недавно в Ровенской области из-за дождей затопило несколько частных домов, а сильный ветер повалил деревья.

Также мы сообщали, что западу Украины снова грозят наводнения. Спасатели отметили вероятность подтопления отдельных районов. Также в ГСЧС заявили о том, что ожидается подъем уровня воды на реке Припять.

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