Лобовое ДТП в Харьковской области: один водитель погиб, второй оказался в больнице

Столкновение произошло во время обгона, когда легковушка выехала на встречную полосу

В Харьковской области, на трассе Киев – Довжанский, вечером 13 августа произошла смертельная авария – около 20 часов в Изюмском районе водитель легковушки Daewoo врезался в Skoda.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, от полученных травм водитель "корейца" умер в карете скорой помощи, а шофер второй машины был доставлен в больницу.

"По предварительным данным, 29-летний водитель Daewoo при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение со Skoda. От полученных травм водитель Daewoo погиб, а 40-летний водитель Skoda доставлен в Изюмскую центральную районную больницу", – говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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