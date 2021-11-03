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LOL дня. Шашлык намечается? Харьковская исправительная колония планирует закупить 24 мангала

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
3 ноября, 16:51
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Соответствующие тендеры были опубликованы на портале электронных закупок Prozorro
Исправительная колония объявила тендеры на закупку 24 мангалов
Исправительная колония объявила тендеры на закупку 24 мангалов / Фото: Коллаж: Сегодня

Холодногорская исправительная колония №18 объявила тендеры на закупку 24 мангалов.

Об этом пишет Newsroom.

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Стоимость металлических изделий варьируется от 636 до 7 650 грн. за единицу. Всего администрация колонии планирует потратить на закупку мангалов почти 36 тыс. грн.

Все 24 тендера были опубликованы на сайте Prozorro в последних числах октября, а предоставить товар заказчику подрядчик обязан до 31 декабря.

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В Киеве учитель сдал в ломбард школьные ноутбуки

В Киеве учитель одной из школ города несколько месяцев воровал ноутбуки в учебном заведении. Теперь мужчина может лишиться свободы до 5 лет.

Как заметили пропажу

Во время инвентаризации сотрудники школи заметили, что на месте нет 19 ноутбуков. Все вместе они стояли 63 тысячи гривен.

Про пропажу сразу сообщили в полицию. Полицейские выяснили, что к этому причастен учитель этого же учебного заведения. Все ноутбуки мужчина сдавал в ломбарды.

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Наказание

Полицейские возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража. Учитель может лишиться свободы до пяти лет.

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