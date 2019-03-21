Луганчанка заплатила взятку главе отделения банка за идентификацию пенсионных карточек без переселенцев
Женщина предоставила работнице неправомерную выгоду в 14 200 грн
Харьковская местная прокуратура № 2 совместно с УСБУ в области и Киевским отделом ГУНП в области разоблачили жительницу Луганской области в предоставлении неправомерной выгоды руководителю отделения одного из государственных банков.
"36-летняя женщина предложила банковской работнице денежное вознаграждение в обмен на незаконную идентификацию пенсионных банковских карт", - рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков.
Согласно предложенной "схеме", начальник банковского отделения должна была проводить идентификацию карточек жителей временно оккупированной территории Луганской области без присутствия самих клиентов. Вместе с тем, согласно требованиям законодательства, такая операция должна осуществляться только в присутствии владельца карты.
За незаконные действия жительница Луганщины предоставила женщине неправомерную выгоду в 14 200 грн. Ее разоблачили сразу после передачи очередного "транша".
Сейчас решается вопрос о задержании женщины в порядке ст. 208 УПК Украины и объявлении подозрения. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, во Львове поймали на взятке женщину-налоговика. Задержанная требовала от местного предпринимателя шесть тысяч гривен.
Также мы писали, что в Харькове чиновник Минобороны попался на взятке в 14 тысяч гривен. Деньги мужчина получил за оформление договора аренды по заниженной стоимости.
Ранее высокопоставленных взяточников разоблачили в налоговой Киевской области. Были задержаны руководитель одного из отделов и его заместитель. Они занимались уголовными производствами в финансовых расследованиях Государственной фискальной службы.
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