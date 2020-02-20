Люди в "скафандрах" и никакой паники: как в Харькове встретили самолет с украинцами из Китая (фото)

Появились фото из Харькова, куда прибыли эвакуированные из Китая украинцы

В Харькове встретили украинцев, которые были эвакуированы из Китая – на взлетную полосу к трапу лайнера прибыли врачи в специальных "скафандрах", а также автобусы, которые доставят людей в Новые Санжары.

Как сообщает харьковское издание 056, всех прибывших проверяют медики, и после этого они занимают места в автобусах.

По словам главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, все люди прошли медицинское обследование, таможенный и пограничный контроль. На месте работали представители погранслужбы и таможни – все они были в специальных костюмах.

Также был проверена ручная кладь пассажиров.

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"Люди не будут перемещаться по городу. Их сейчас осмотрят, и на пяти автобусах повезут в Полтавскую область. Нацполиция обеспечит сопровождение эвакуированных", - заявил руководитель ОГА.

Отдельно он заверил, что эвакуированные из Китая люди "прошли три специальные проверки еще до посадки в самолет в провинции Ухань".

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"Они все здоровые. Четырех человек, с подозрением на коронавирус не допустили на борт. После прилета пассажиры пройдут дополнительные проверки. После проверок они сядут в автобусы и в терминале харьковского аэропорта их не будет", – подчеркнул Кучер.

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Стоит добавить, что с пяти часов утра в аэропорту дежурили медики – они одеты в специальные двойные костюмы, с масками на лицах, в специальных перчатках и бахилах. В их обязанности входит осмотр прилетевших людей и также их сопровождение в точку назначения.

Между тем, в аэропорту Харькова не наблюдается никакой паники – люди спокойно проходят регистрацию и встречают прибывающих.

В составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета в Ухань он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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