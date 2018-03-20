Магнитные инструменты: новые технологии помогают спасать украинских воинов

Пули и осколки, которые раньше оставляли в теле пациента на всю жизнь, теперь вынимают в считанные минуты. Харьковские военные хирурги вместе с конструкторами придумали комплект магнитных инструментов.

Один из таких приборов разработали для спасения ноги конкретного солдата. Ко многим изобретениям медиков подтолкнула война, говорят в военно-медицинском центре.

Этими инструментами медики могут вынимать из тела раненого пули и осколки. Магнитное приспособление проходит по каналу, проделанному пулей. В большинстве случаев никакие дополнительные разрезы не нужны – да и времени на такую операцию уходит меньше.

"С разработкой, с изобретением этого инструмента количество инородных тел, которые мы стали удалять, увеличилось в несколько раз. Если до этого мы убирали до 30% того, что мы находили, то на данный момент мы удаляем до 70% того, что мы находим", – рассказал начальник операционного отделения военно-медицинского клинического центра северного региона Владимир Негодуйко.

Более двухсот кусочков металла хирурги изъяли из тела одного пациента. На это понадобилось три процедуры по 40 минут. Магнитным инструментом можно вынуть разные осколки – размером от 1 миллиметра. Раньше такие мелкие осколки даже не выискивали.

Но иногда одним лишь магнитом осколок не уберешь, нужны и другие инструменты. Обычные хирургические инструменты к магнитным "прилипают", поэтому разработчики вооружили медиков титановым комплектом. Удобные ручки, гибкие детали, размеры – все это вместе с медиками конструкторы придумывали и совершенствовали месяцами. Но один инструмент авторам пришлось сделать очень быстро.

"Открытая операция могла бы привести к повреждению той связки, которая держит всю стопу. Время на восстановление значительно затянется", – рассказал медик.

Военные прямо в поле пытались доставать осколки из ран плоскогубцами. Увидев такое в сети, конструкторы Алексей Великодный и Константин Ковтун отправились к военным хирургам, и предложили создать магнитный комплект. Конструкторы ходили на операции, изучали особенности работы медиков, а потом подбирали материал для инструментов.

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Первые такие инструменты у медиков появились еще летом 2014-го. Но сертификаты на них разработчики получали почти полтора года. Будут ли создавать новые приспособления, ни конструкторы, ни врачи не знают.

За годы работы через руки хирургов прошли почти три тысячи пациентов. Не все были ранены на Донбассе. Медики помогали и воинам-афганцам, и правоохранителям, и гражданским.

У харьковских хирургов – большой набор инструментов. Говорят, у коллег из других городов есть комплекты поменьше, а в полевых госпиталях – десяток минимальных наборов.

Разработкой харьковчан интересуются не только военные. Производственные травмы – тот случай, когда такой комплект может спасти человека.