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"Марш равенства" в Харькове обрастает скандалами

6 сентября, 11:57

Таисия Ерохина

Харьковчане подали петицию против гей-прайда, за ЛГБТ заступились в ООН

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Иллюстрация / Фото: Сегодня

В Харькове марш в защиту прав представителей ЛГБТ-сообщества "ХарьковПрайд", который планируют провести 15 сентября, уже обрастает конфликтами.

Так, петицию о запрете марша поддержали более 5000 горожан, и мэр Харькова Геннадий Кернес решил обратиться в суд с просьбой ограничить проведение прайда, мотивировав это решение тем, что он беспокоится о "спокойствии" в городе.

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Эту позицию осудили не только организаторы марша, но и представители Организации объединенных Наций. Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани призвала "поставить права человека на первое место, сотрудничать с полицией, гражданским обществом и международным сообществом и принять все меры, чтобы избежать ненужных и лишних ограничений прав и свобод".

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Напомним, ранее Марш равенства состоялся в столице. В целом прайд прошел довольно спокойно, а возможные провокации были пресечены в зародыше.

А в 2018 году в июле Марш равенства в Киеве закончился жесткими столкновениями и разбитыми головами. Перед началом шествия ЛГБТ-сообщества активисты и полиция устроили массовую стычку на Владимирской.

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Харьков скандал кернес Марш Равенства

Источник: Сегодня

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