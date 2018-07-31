Масштабное ДТП в центре Харькова: врачи сделали громкое заявление насчет Зайцевой

Обвиняемая в масштабном ДТП в центре Харькова Елена Зайцева на момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения. Об этом говорится в заключении Минздрава о наличии в ее крови наркотиков, передает "Kharkiv Today".

"В соответствии с полученным выводом хочу отметить, что Центром психического здоровья и мониторинга Минздрава был рассмотрен наш адвокатский запрос от 26 июля 2018 года касательно применения инструкции определения у водителей признаков алкогольного или наркотического опьянения", – отметила во время слушаний адвокат пострадавших Лариса Матвеева.

По ее словам, в соответствии с перечнем наркотических средств и психотропных веществ кодеин относится к веществам, оборот которых ограничен.

"С учетом приведенных в заключении выводов, можно определить, что "Персона 1" по состоянию на 18.10.2017 пребывала в состоянии, вызванном употреблением наркотических и психотропных веществ или иных одурманивающих средств. Прошу приобщить этот документ к материалам дела", – заявила адвокат.

Она подчеркнула, что центр психического здоровья и мониторинга имеет право делать подобные заключения.

"Это компетентное учреждение, и оно может делать выводы из экспертиз, которые делают на основе анализов водителей непосредственно после аварий. Зайцева пребывала в состоянии, вызванном наркотическими или психотропными веществами. Таким образом, обвиняемая пребывала в состоянии наркотического опьянения. Это доказательства, которые подтверждают отягощающие обстоятельства", – заверила Матвеева.

В свою очередь, адвокат Зайцевой Юлия Козырь возразила против привлечения этого документа к материалам дела.

"Ссылаться на документы, которые не изучал суд, некорректно. Единственный компетентный орган, который может установить, была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения, – это судебная экспертиза. И только судмедэксперт может это подтвердить", – заключила Козырь.

После сделанных заявлений судья постановил приобщить документ к материалам дела. При этом следователи не смогли обеспечить явку на слушания врача-нарколога Елену Федирко, которая брала анализы у Зайцевой.

Напомним, ранее стало известно, что адвокаты Зайцевой рассчитывают на смягчающие обстоятельства, и потребовали освободить ее из СИЗО из-за "угрозы для жизни" клиентки.

Как известно, авария произошла 18 октября 2017 года: в результате столкновения Lexus Зайцевой вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице 26 октября.