Масштабное ДТП: в Харькове столкнулись сразу пять машин, есть пострадавшие (фото)

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии

В Харькове произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей. В результате аварии пострадали два человека.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 24 июля на улице Гвардейцев-Широнинцев не разминулись Daewoo Lanos под управлением 38-летнего водителя, Chevrolet Aveo под управлением 24-летнего водителя, Toyota RAV4 под управлением 44-летнего водителя, Volkswagen под управлением 27-летнего водителя и Chevrolet Lacetti под управлением 39-летнего водителя.

В результате аварии пострадали 2 человека – водитель Volkswagen и 27-летняя пассажирка Chevrolet Lacetti, их забрали в больницу.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

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Ранее мы сообщали, что в Днепре автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП в больницу попали шесть человек.

Также напомним, не так давно под Киевом произошли две серьезные аварии с фурами, в результате которых пострадали два человека.

А в ДТП на Закарпатье погиб футбольный тренер – подробности в видеосюжете:

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