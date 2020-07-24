Українська
$ 27,88
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Масштабное ДТП: в Харькове столкнулись сразу пять машин, есть пострадавшие (фото)

24 июля, 20:07

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии

В Харькове произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей. В результате аварии пострадали два человека.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 24 июля на улице Гвардейцев-Широнинцев не разминулись Daewoo Lanos под управлением 38-летнего водителя, Chevrolet Aveo под управлением 24-летнего водителя, Toyota RAV4 под управлением 44-летнего водителя, Volkswagen под управлением 27-летнего водителя и Chevrolet Lacetti под управлением 39-летнего водителя.

В результате аварии пострадали 2 человека – водитель Volkswagen и 27-летняя пассажирка Chevrolet Lacetti, их забрали в больницу.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

В тренде
Вспышка коронавируса в Одессе: закрывают подстанцию скорой помощи
Реклама

Ранее мы сообщали, что в Днепре автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП в больницу попали шесть человек.

Также напомним, не так давно под Киевом произошли две серьезные аварии с фурами, в результате которых пострадали два человека.

А в ДТП на Закарпатье погиб футбольный тренер – подробности в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария ДТП Харьков полиция автомобили пострадавшие

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Подельник
Подельник "луцкого террориста" пошел на сделку со следствием: что известноХарьков
Оставила дома пятимесячного ребенка: всплыли подробности исчезновения девочки-подростка под Харьковом
Оставила дома пятимесячного ребенка: всплыли подробности исчезновения девочки-подростка под ХарьковомХарьков
"У коронавируса много лиц": врачи в Харькове показали, как работают в разгар эпидемии (фото)Харьков
Минздрав обновил список
Минздрав обновил список "красных" областей: где нельзя смягчать карантинУкраина
Угрожал задушить ребенка: на базе отдыха под Харьковом пьяный мужчина избил женщин (видео)
Угрожал задушить ребенка: на базе отдыха под Харьковом пьяный мужчина избил женщин (видео)Харьков
Вышла из дома и не вернулась: в Харькове почти неделю ищут пропавшую девочку (фото)
Вышла из дома и не вернулась: в Харькове почти неделю ищут пропавшую девочку (фото)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять