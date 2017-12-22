Масштабные обыски в Запорожье: появились новые подробности

По делу о фиктивных тендерах уже есть трое задержанных, которых подозревают в хищении 87 млн грн

После десятков обысков, которые были проведены в Запорожье по делу о фиктивных тендерах 21 декабря, уже появилось трое подозреваемых, которым инкриминируют хищения на сумму в 90 миллионов гривен, украденных во время ремонта спортивных площадок и уличного освещения.

Следственные действия проводились в том числе и прокуратурой Харьковской области, работники которой вернулись в родной город лишь на следующее утро, привезя с собой задержанных чиновников и предпринимателей.

Фигурантов дела поместили в харьковский СИЗО, где им будут избирать меру пресечения. Подозрение по статье "завладение чужим имуществом через злоупотребление служебным положением" уже объявили заместителю председателя Запорожского облсовета Владиславу Марченко, а также его брату – бизнесмену и директору мелитопольского коммунального предприятия.

При этом в прокуратуре уверяют, что подозреваемых в деле о фиктивных тендерах намного больше трех.

"Городской совет объявляет тендер по программе "Прозорро", и на этот тендер не попадают сторонние фирмы, сторонние кандидаты. То есть, в тендере принимают участие лишь подконтрольные фирмы. Потом фальсифицируются документы о выполнении ремонтных работ и деньги перечисляются подконтрольным фирмам", – пояснила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Как стало известно, с мая в Запорожье и Мелитополе провели более десяти тендеров, а общий ущерб оценивается в 87 миллионов гривен.

Именно такую сумму прокуратура будет просить в качестве залога для каждого из подозреваемых.

Ожидается, что меру пресечения для задержанных изберут до вечера 22 декабря, и следователи просят суд назначить содержание под стражей.

Напомним, ранее обыски в мэрии у своих подчиненных прокомментировал городской голова Запорожья Владимир Буряк.

Также комментарии об обысках у руководства облсовета сделали и в пресс-службе Запорожского областного совета.