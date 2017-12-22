Масштабные обыски в Запорожье: появились новые подробности
По делу о фиктивных тендерах уже есть трое задержанных, которых подозревают в хищении 87 млн грн
После десятков обысков, которые были проведены в Запорожье по делу о фиктивных тендерах 21 декабря, уже появилось трое подозреваемых, которым инкриминируют хищения на сумму в 90 миллионов гривен, украденных во время ремонта спортивных площадок и уличного освещения.
Следственные действия проводились в том числе и прокуратурой Харьковской области, работники которой вернулись в родной город лишь на следующее утро, привезя с собой задержанных чиновников и предпринимателей.
Фигурантов дела поместили в харьковский СИЗО, где им будут избирать меру пресечения. Подозрение по статье "завладение чужим имуществом через злоупотребление служебным положением" уже объявили заместителю председателя Запорожского облсовета Владиславу Марченко, а также его брату – бизнесмену и директору мелитопольского коммунального предприятия.
При этом в прокуратуре уверяют, что подозреваемых в деле о фиктивных тендерах намного больше трех.
"Городской совет объявляет тендер по программе "Прозорро", и на этот тендер не попадают сторонние фирмы, сторонние кандидаты. То есть, в тендере принимают участие лишь подконтрольные фирмы. Потом фальсифицируются документы о выполнении ремонтных работ и деньги перечисляются подконтрольным фирмам", – пояснила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.
Как стало известно, с мая в Запорожье и Мелитополе провели более десяти тендеров, а общий ущерб оценивается в 87 миллионов гривен.
Именно такую сумму прокуратура будет просить в качестве залога для каждого из подозреваемых.
Ожидается, что меру пресечения для задержанных изберут до вечера 22 декабря, и следователи просят суд назначить содержание под стражей.
Напомним, ранее обыски в мэрии у своих подчиненных прокомментировал городской голова Запорожья Владимир Буряк.
Также комментарии об обысках у руководства облсовета сделали и в пресс-службе Запорожского областного совета.
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