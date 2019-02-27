Масштабные проекты продолжаются в Харьковской области

Инициативы планируют реализовать благодаря сотрудничеству с Европейским банком реконструкции и развития

Масштабные проекты продолжаются в Харьковской области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6fc/b89/5c76fcb899107.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6fc/b89/5c76fcb899107.jpg 2019-02-27T23:14:27+02:00 Харьков Инициативы планируют реализовать благодаря сотрудничеству с Европейским банком реконструкции и развития

Создание регионального фонда по энергоэффективности, Восточноукраинского центра поддержки малого и среднего бизнеса и закупка нового оборудования для онкологического центра – все эти инициативы планируют реализовать в Харьковской области благодаря сотрудничеству с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом сегодня договорились губернатор Харьковщины Юлия Светличная и Маттео Патроне - управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа.

Благодаря изменениям в бюджетном кодексе – теперь регионы Украины имеют возможность напрямую сотрудничать с такими зарубежными финансовыми учреждениями.

"У нас есть много направлений, по которым мы бы хотели сотрудничать с Харьковским регионом: как с государственными учреждениями, так и в частном секторе. Мы можем развивать сотрудничество в области медицины, развития инфраструктуры, создание условий для среднего и малого бизнеса", – руководящий директор ЕБРР в странах Восточной Европы Маттео Патроне.

"Мы настроены на работу. И те проекты, которые мы сегодня обсудили – будем готовить, будем передавать. Согласно закону, мы имеем новые шаги для того, чтобы напрямую выходить на сотрудничество с европейскими институтами. Поэтому расширяется круг возможностей", – говорит председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

Напомним, харьковские предприниматели в прошлом году экспортировали в Соединенные Штаты на 23% больше товаров, чем годом ранее. Об этом шла речь на встрече харьковского губернатора Юлии Светличной и американского посла Марии Йованович.

Ранее мы сообщали о том, что в Харьковском областном совете была создана депутатская группа "Единство и развитие Харьковщины", в которую вошли представители всех шести фракций, три четверти депутатов. Светличная возглавила это объединение.

Кроме того, мы писали о визите главы Харьковской ОГА в областную детскую больницу, где был проведен ремонт палат, закуплено новое оборудование, а также внедрялись областные программы, когда бюджетные средства предоставляют возможность лечиться тем семьям, у которых нет денег для лечения своих детей.

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