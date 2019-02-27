Масштабные проекты продолжаются в Харьковской области
Инициативы планируют реализовать благодаря сотрудничеству с Европейским банком реконструкции и развития
Создание регионального фонда по энергоэффективности, Восточноукраинского центра поддержки малого и среднего бизнеса и закупка нового оборудования для онкологического центра – все эти инициативы планируют реализовать в Харьковской области благодаря сотрудничеству с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом сегодня договорились губернатор Харьковщины Юлия Светличная и Маттео Патроне - управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа.
Благодаря изменениям в бюджетном кодексе – теперь регионы Украины имеют возможность напрямую сотрудничать с такими зарубежными финансовыми учреждениями.
"У нас есть много направлений, по которым мы бы хотели сотрудничать с Харьковским регионом: как с государственными учреждениями, так и в частном секторе. Мы можем развивать сотрудничество в области медицины, развития инфраструктуры, создание условий для среднего и малого бизнеса", – руководящий директор ЕБРР в странах Восточной Европы Маттео Патроне.
"Мы настроены на работу. И те проекты, которые мы сегодня обсудили – будем готовить, будем передавать. Согласно закону, мы имеем новые шаги для того, чтобы напрямую выходить на сотрудничество с европейскими институтами. Поэтому расширяется круг возможностей", – говорит председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.
Напомним, харьковские предприниматели в прошлом году экспортировали в Соединенные Штаты на 23% больше товаров, чем годом ранее. Об этом шла речь на встрече харьковского губернатора Юлии Светличной и американского посла Марии Йованович.
Ранее мы сообщали о том, что в Харьковском областном совете была создана депутатская группа "Единство и развитие Харьковщины", в которую вошли представители всех шести фракций, три четверти депутатов. Светличная возглавила это объединение.
Кроме того, мы писали о визите главы Харьковской ОГА в областную детскую больницу, где был проведен ремонт палат, закуплено новое оборудование, а также внедрялись областные программы, когда бюджетные средства предоставляют возможность лечиться тем семьям, у которых нет денег для лечения своих детей.
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