Масштабный пожар в харьковском вузе: полиция начала расследование

Полиция начала расследование обстоятельств масштабного пожара в здании Украинской инженерно-педагогической академии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что пожар спасатели тушили около 16 часов. 2 августа, прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит крыша двухэтажного учебного корпуса. Локализовать пожар удалось лишь к 18:00.

В 7:05 следующего дня, 3 августа, пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров кровли и 500 квадратных метров перекрытия. К борьбе с огнем привлекались привлекались 23 единицы техники и 116 человек личного состава.

Напомним, ранее в сети появилось видео этого пожара, снятое с высоты птичьего полета.