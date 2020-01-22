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Масштабный прорыв водопровода в Харькове: 20 домов без воды и каналы вместо улиц

22 января, 19:44

Людям, оставшимся без воды, привозили ее в цистернах

В Харькове из-за прорыва водопровода произошел потоп. Видео, как машины преодолевают озера, образовавшиеся на дороге, сняли местные жители. Из-за аварии 20 домов остались без воды. Людям подвозили ее в цистернах.

Стоит отметить, что зимние прорывы водопровода и потопы – дело не редкое. Так на фоне масштабного прорыва трубы возле крупного ТРЦ Ocean Plaza, где немалую площадь торгово-развлекательного центра, а в нескольких ресторанах, расположенных неподалеку, "вылетели" окна, новости "Сегодня" решили вспомнить о серьезных потопах, которые случались в столице. И составили ТОП-5 крупнейших потопов в Киеве.

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Да и не только зимой. В Запорожье отопительный сезон начался с дождя в подъезде. Из прорвавшей трубы лился кипяток, а подъезд напоминал сауну. Оказалось, что из-за многотысячных долгов дома месяцами ожидают ремонта и замены коммуникаций.

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Фото: Twitter, GirkinGirkin

А еще чуть раньше в Днепре из-за подачи тепла затопило подъезд жилого дома. Горячая вода стекала с чердака пятиэтажки несколько часов. Из-за этого затопило некоторые квартиры, подъезд и даже прилегающую территорию.

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Харьков без воды прорыв трубы

Источник: Сегодня

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