Массовая авария в Харькове: фура сыграла в "домино" иномарками
Авария произошла на улице Полтавский Шлях
22 мая на улице Полтавский Шлях, 140 в Харькове грузовик DAF, двигавшийся в направлении улицы Холодногорской, устроил массовое ДТП. По словам очевидцев, четыре автомобиля столкнулись "паровозиком".
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"Фура догнала Audi 100, которая столкнулась с Hyundai Sonata и уже она врезалась ЗАЗ Vida", – отметили свидетели произошедшего. По предварительной информации, сразу после ДТП госпитализация никому из участников не требовалась. Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, в городе Каменское Днепропетровской области рейсовый автобус врезался в грузовик. В результате столкновения пострадали 22 человека.
Также сообщалось, что в Харьковской области пьяный мужчина угнал грузовой автомобиль и повредил электроопору и газовую сеть. В результате происшествия без газа остались жители населенного пункта.
А в России девушка за рулем БелАЗа раздавила бензовоз. БелАЗ массой 130 тонн с девушкой за рулём отъезжал после заправки от бензовоза на базе КамАЗа. Водитель не заметила, что грузовик также начал движение, и наехала на кабину. Бензовоз в результате столкновения серьезно пострадал, но жертв в этой аварии нет, сообщили очевидцы.
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