Массовая драка на "Барабашово": в Харькове копы задержали подозреваемого в стрельбе по журналисту

Мужчине инкриминируют хулиганство с применением оружия и нападение на журналиста

Массовые стычки на Барабашово. Скриншот с видео камер онаблюдения.

В Харькове полицейские задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в стрельбе и жестоком избиении местного журналиста Вадима Макарюка во время конфликта на рынке "Барабашово". Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

В ходе расследования копы изъяли вещественные доказательства, опросили около сотни свидетелей, а также изучили записи с камер видеонаблюдения банка, расположенного рядом с местом происшествия.

Подозреваемому инкриминируют подозрение по статьям "препятствование журналистской деятельности", "хулиганство с применением оружия" и "угроза или насилие по отношению к журналисту".

В случае, если его вина будет доказана, нападавшему грозит до семи лет за решеткой. 12 июня суд изберет задержанному меру пресечения.

Напомним, 7 июня во время массового конфликта на рынке "Барабашово" группа мужчин напала на сотрудника местной службы новостей. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, инсульт с кровоизлиянием в желудочки головного мозга, а также многочисленные ссадины и ушибы.

Как сообщалось, конфликт на рынке "Барабашово" возник, когда 50 человек зашли на территорию рынка, чтобы выяснить с предпринимателями спор имущественного характера. Затем начался конфликт, в результате которого пострадали восемь человек.

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