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Массовое "минирование" Харькова: копы ищут взрывчатку на 31 объекте

3 июня, 15:54

Полиция получила сообщение о бомбах в жилых домах, больницах и аэропорту

В Харькове снова ищут взрывчатку
В Харькове снова ищут взрывчатку. Фото: Нацполиция

В Харькове полиция ищет взрывчатку на 31 объекте – 23 жилых домах, 7 больницах и аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", – заявили полицейские.

Напомним, ранее полиция задержала в Киеве подозреваемого в ложном минировании Центрального железнодорожного вокзала. При этом с вокзала эвакуировали более 600 человек.  

Отметим, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. Не так давно несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.


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Тег Харьков, полиция, минирование

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