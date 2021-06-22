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Массовое отравление суши в Харькове. Число пострадавших снова увеличилось

22 июня 2021 12:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Возбудителя инфекции еще не определили, однако у специалистов лабораторного центра уже есть предположения на этот счет

В Харькове количество людей, которые отравились суши в одном из местных ресторанов, продолжает расти. За помощью врачей обратились еще два человека. Общее количество пострадавших достигло 85 человек.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Ольга Соломянная, среди них 18 детей.

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Вероятной причиной, предполагают специалисты лабораторного центра, может быть сальмонеллез. Об этом свидетельствуют характерные симптомы, однако окончательных результатов анализов еще ждут.

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Ранее мы сообщали, что из-за массового отравления уже открыто уголовное производство. В двух ресторанах сети берут пробы продуктов на бактерии группы кишечной палочки.

Также напомним, в Одесской области отравились дети. Предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.

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