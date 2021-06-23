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Массовое отравление суши. Что нашли эксперты в харьковском ресторане

23 июня 2021 10:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пострадавшие, к сожалению, еще продолжают обращаться в больницу за помощью. На сегодня зарегистрировано 87 случаев

В харьковском ресторане, в котором массово отравились люди, обнаружили сальмонеллез и стафилококк. Такие данные озвучили в областном центре контроля и профилактики болезней. Больные и дальше обращаются к врачам, пострадавших уже 87.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Оксана Щербина, у 42 пострадавших, кто пробовал суши, нашли сальмонеллез, а у 6 сотрудников заведения – стафилококк.

На исследование из ресторана забрали все образцы продуктов, попали в лабораторию и недоеденные людьми суши, которые они заказывали домой. Сальмонеллу обнаружили в рыбе, омлете и мягком сыре из этих наборов.

Отмечается, что в ресторане была антисанитария.

"Условно патогенная флора – Klebsiella pneumoniae с оборудования, с объектов внешней среды. Условно патогенный организм, который при накоплении может также вызвать инфицирование. И одна положительная находка – это доска разделительная, Salmonella enteritidis также обнаружена на этом предмете", – сказала заведующая отделением харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Карлова.

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Ранее мы сообщали, что из-за массового отравления уже открыто уголовное производство.

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