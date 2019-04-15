Массовое отравление в детсаду: в Змиевском районе 10 детей оказались в больнице

Малышам поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция"

Фото: Pixabay

В детсаду Змиевского района Харьковской области десять малышей попали в больницу с пищевым отравлением. Об со ссылкой на собственные источники сообщает NewsRoom.

Как стало известно, 12 апреля в поселке Слобожанском шестеро детей, которые были воспитанниками местных яслей №3, были госпитализированы. У маленьких пациентов диагностировали пищевую токсикоинфекцию гастритной формы, а также ротавирусную инфекцию.

К 16:00 субботы к медикам обратились родители еще четверых воспитанников, еще двое малышей были госпитализированы в инфекционное отделение, остальных отпустили домой для амбулаторного лечения.

Сейчас специалисты Госпродпотребслужбы проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в детском саду и выясняют, что стало причиной заболевания. Свою проверку также проводит полиция.

Стоит напомнить о том, что ранее в Днепре приостановили обучение в школе, где одновременно заболели несколько десятков детей. Причины массового заболевания определяет специальная комиссия.

Учебное заведение, где произошел инцидент – средняя школа №112, расположена в спальном районе города. Здесь учатся около тысячи детей. И на протяжении суток в больницы попали 14 учеников из разных классов этой школы. Больше всего – младшеклассников. Еще около полусотни школьников лечатся дома. Симптомы – температура, головная боль, тошнота.

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