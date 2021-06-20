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Массовое отравление суши в Харькове: пострадавших становится все больше (фото)

20 июня 2021 13:18

Анна Бровко , Виктория Барановская

В больницу попали уже 80 человек, еще трое лечатся амбулаторно, а возбудитель инфекции определят лишь 21 июня

Фото: Анна Бровко / "Сегодня"

Фото: Анна Бровко / "Сегодня"

В Харькове продолжает расти количество людей, которые отравились суши в одном из местных ресторанов.

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Об этом сообщает "Сегодня".

По данным Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней, сегодня в больницах 80 пациентов с острой кишечной инфекцией. Из них 18 детей. Еще трое взрослых лечатся амбулаторно. То есть всего 83 больных.

Дежурный врач детской клинической больницы №19 Ольга Богданова сообщила, что последний ребенок поступил вечером, 19 июня.

Напомним, по информации лабораторного центра, среди заболевших двое официантов (парень и девушка). Девушка призналась санитарным врачам, что ела суши. Хотя представители ресторана настаивают, у персонала своё меню, они не едят ресторанную кухню.

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Фото: Анна Бровко / "Сегодня"

Фото: Анна Бровко / "Сегодня"

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Определить возбудителя инфекции должны определить уже завтра, 21 июня.

Фото: Анна Бровко / "Сегодня"

Фото: Анна Бровко / "Сегодня"

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Напомним, что руководителей ресторана журналисты "Сегодня" встретили возле детской больницы. Приехали с извинениями и деньгами на восстановление.

К слову, из-за массового отравления уже открыто уголовное производство. В двух ресторанах сети берут пробы продуктов на бактерии группы кишечной палочки

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