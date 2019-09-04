Массовое отравление в Харькове: после семейного застолья в больнице оказались шестеро человек

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В Харькове произошло массовое отравление – после семейного застолья в больнице оказалось шесть человек, в том числе четверо детей в возрасте до 17 лет. Инцидент случился 3 сентября, сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

В настоящее время все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях и проходят лечение от острой кишечной инфекции. У четверых из них болезнь протекает тяжело, состояние еще двоих врачи оценивают как средней тяжести.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты установили, что во время празднования в меню были как блюда домашнего приготовления, так и купленные в торговой сети. Сейчас медики выясняют источник заражения и пути его передачи.

Напомним, ранее в Ровенской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

Кроме того, в августе в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом "пищевое отравление" были госпитализированы 13 детей (2003-2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе в с. Верхний Ясенов Ивано-Франковской области.

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