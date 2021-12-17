Мать увидела интимное видео: в Харькове отец развращал 10-летнюю дочь (фото)

В Харькове будут судить мужчину, который совершал развратные действия в отношении 10-летней дочери. Ему грозит срок от восьми до двенадцати лет.
Об этом сообщили в пресс-службе харьковской областной прокуратуры.
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В августе 2021 года к правоохранителям обратилась мать 10-летней девочки с заявлением о том, что ее бывший муж совершал развратные действия в отношении их общей малолетней дочери.
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Как выяснилось, через Сеть неизвестная женщина послала ей видеозапись, на которой ее бывший муж, находясь вместе с дочерью, совершал развратные действия.
Кроме того, мужчина производил детскую порнографию и хранил материалы на своем мобильном телефоне.
Что грозит преступнику?
16 декабря окружной прокуратурой направлен обвинительный акт в отношении мужчины в суд.
Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Преступника задержали. Фото: Харьковская областная прокуратура