"Медики могут не выдержать": в Харькове после праздников прогнозируют вспышку COVID-19

В Харькове, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, с размахом отметили День города и День Независимости Украины. В эти выходные харьковчане массово гуляли по улицам, посещали мероприятия и игнорировали карантин.

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Чем для них может обернуться такая беспечность, рассказал профессор Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов, сообщает NewsRoom.

По его словам, после таких выходных городу грозит вспышка коронавируса.

"Скорее всего, массовые гуляния 23 и 24 августа спровоцируют вспышку COVID-19. О ее масштабах сказать сложно, но спустя пять-семь дней мы увидим в статистике возросшие данные. Поэтому, если к 1 сентября увидим значительный скачок выявленных случаев заболевания, то удивляться не стоит", – считает Корсунов.

Он отметил, что сейчас медики Харькова и области не готовы к приему еще большего количества пациентов.

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"В течение последних шести месяцев со стороны профильных департаментов почти ничего не делалось, чтобы привести в рабочее состояние больницы второй линии. По факту мы сейчас очень ограничено можем оказывать специализированную помощь больным коронавирусом, в частности, предоставлять качественную вентиляцию легких. Поэтому я бы очень сильно опасался большого наплыва пациентов в медучреждения. А что будет в случае более массового поступления больных, мне сложно представить. Думаю, перспективы будут не радужными", – добавил он.

Кроме того, по словам Корсунова,пациенты, переболевшие COVID-19, могут заболевать повторно спустя всего два-три месяца.

"Вирус модифицируется, а длительная устойчивость организма к нему не формируется. Я бы рекомендовал избегать высокой нагрузки на систему здравоохранения. Она может не выдержать", – подытожил он.

Напомним, что за прошлые сутки, 25 августа, коронавирус диагностировали у более 170 жителей Харьковской области.

Также мы сообщали, что харьковские врачи уже заявляли о нехватке мест в реанимации. Медики предупреждали, что с темпами распространения инфекции вскоре могут не справиться.

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