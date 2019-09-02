Мэр Харькова пообещал добиваться запрета "Марша равенства"

Кернес попытается запретить "Марш равенства" в Харькове / Фото: Facebook

Мэр Харькова Геннадий Кернес решил обратиться в суд с просьбой ограничить проведения акции ЛГБТ-сообщества "Марша равенства "ХарьковПрайд".

Как сообщил городской голова на своей странице в Facebook, ни один харьковский "Марш равенства" не проходил спокойно, но харьковский горсовет не вправе запрещать подобные мероприятия.

"Но я, как городской голова, в ответе за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение – обратиться в суд с просьбой ограничить проведение "ХарьковПрайда", – добавил он.

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Мэр Харькова отметил, что на сайте горсовета зарегистрирована петиция о запрете акции, которая за несколько дней набрала около шести тысяч голосов.

Также Кернес подчеркнул, что проведением "ХарьковПрайда" озабочены и силовики – в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада.

Как известно, "Марш равенства "ХарьковПрайд" посвящен в защиту равных прав и возможностей людей, независимо от их сексуальной ориентации, запланирован в центре города на 15 сентября 2019 года.

Напомним, ранее Марш равенства прошел и в столице. В целом прайд прошел довольно спокойно, а возможные провокации были пресечены в зародыше.

А в 2018 году в июле Марш равенства в Киеве закончился жесткими столкновениями и разбитыми головами. Перед началом шествия ЛГБТ-сообщества активисты и полиция устроили массовую стычку на Владимирской.

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