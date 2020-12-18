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Мэра Харькова похоронят 23 декабря: известно точное время и место

18 декабря, 14:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Кернеса похоронят на Почетной аллее кладбища №2

Церемония прощания с харьковским мэром Геннадием Кернесом, который умер в Германии, состоится 23 декабря. Мероприятие начнется в 09:00 и будет продолжаться четыре часа.

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Об этом сообщает Newsroom.

Сначала тело градоначальника доставят в аэропорт Харькова. Там его поместят в катафалк, который вместе с машинами сопровождения и "скорой" направится в городскую больницу №17. Общественный порядок будет обеспечивать полиция.

На 07:00 запланирована церемония отпевания Геннадия Кернеса в Благовещенском соборе. Она будет продолжаться 40 минут. Затем гроб доставят в Харьковский театр оперы и балета. Отметим, в связи с этим в городе изменят маршруты движения общественного транспорта.

С 09:00 до 13:00 все желающие смогут проститься с мэром, после чего будет погребение. Кернеса похоронят на Почетной аллее кладбища №2.

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Поминальный обед состоится в гостинице "Националь" либо в Kharkiv Palace.

Напомним, в Харькове траур в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса продлится не три дня, как было объявлено изначально, а два дня.

Также читайте некролог о жизни харьковского главы Геннадия Кернеса.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса

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Харьков похороны геннадий кернес
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