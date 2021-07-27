Мертвая кошка, взрывчатка и интимные фото: в Харькове девушку терроризирует неизвестный

Харьковчанку терроризирует неизвестный. Коллаж "Сегодня"

СМС с угрозами, оккультные ритуалы, куски мяса и взрывпакеты в подъезде – 22-летняя харьковчанка уже полгода живет в страхе. Неизвестный преследователь с каждым днем запугивает все сильнее, говорится в новостях "Сегодня".

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Он выкопал из могилы мертвую кошку девушки, а друзьям и знакомым рассылает ее интимные фото.

"Ты часто выходишь в магазины днем и вечером. Мы идем откапывать твою кошку. Я могу сделать так, что она к тебе вернется. Хочешь ее увидеть завтра?" – такие сообщения получает София на свой телефон.

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Это началось в феврале. Сначала человек, назвавшийся Люцифером, в личных сообщениях оскорблял Софию и всю ее семью. Потом – посылал интимные фото. Чем дальше – тем хуже.

В подъезде и у дома Софии разрывались взрывные пакеты. А на стенах появились знаки оккультных ритуалов. Спокойствие потеряли все родные харьковчанки. По их адресам неизвестный то заказывал доставку мяса, то лекарства от гонореи.

"Открыл мне 83 кредита. Открывал, пытался открыть. Вызвал мне такси. Ночью. Это все было ночью. В три часа ночи", – рассказывает бабушка Софии Эльвира Роляк.

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София подозревает – все это творит ее бывший парень Александр. Они встречались полтора года, он очень болезненно отреагировал на разрыв. Умолял о втором шансе, шантажировал, мол, смертельно болен. А когда услышал окончательное "нет" – начались преследования.

"А о кошке знал только он. Он мне сбрасывает фотографии – этот же Люцифер – мои интимные фотки, которые я ему бросала прежде", – объясняет София.

Девушка заявляла в полицию, но там объясняли: запугивание – это не основания для открытия производства. В конце концов София обратилась в суд и добилась, чтобы дело возбудили. Бывшего бойфренда Александра уже допросили, впрочем, официально подозреваемых до сих до сих пор нет.

"Открыто уголовное производство по статье "вмешательство в частную жизнь человека". Санкция предусматривает до трех лет ограничения свободы. Никаких фактов, указывающих на то, что именно он это делает, следствие пока не имеет. Как он утверждает, этого он не делает", – комментирует пресс-секретарь управления Нацполиции Харьковской области Эвелина Черепахина.

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Сам Александр – интерн-травматолог, сейчас работает в больнице. Уверяет, с разрывом отношений он прекратил с Софией общаться и ни в чем не виноват.

"Мне оправдываться не в чем. То, что на меня подозрение падает, это я знаю. Но я вам еще раз говорю, если я этого не делал, мне оправдываться не в чем", – уверяет журналистов Александр.

Как защититься от преследователей

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В семье Софии надеются, что преследователь – кем бы он ни был – одумается и даст им покой. Но камеры видеонаблюдения уже устанавливают везде: на доме, в подъезде, у дверей квартиры. Юристы в таких случаях советуют самим фиксировать преступления. Жертв преследований украинское законодательство почти не защищает. Разве взрывные пакеты тянут на статью "хулиганство".