Українська
$ 26,82
29,8
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Миллион долларов за должность: в Харькове "продавали" пост главы ОГА (фото и видео)

2 июня, 17:58

Руслан Ровик Руслан Ровик

Двоих киевлян задержали после получения "транша" в 150 тысяч долларов

В Харькове задержали двоих жителей Киева, которые пытались "продать" должности главы Харьковской областной государственной администрации и руководителя областного управления налоговой службы.

Об этом заявил действующий глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своем Telegram-канале.

"Только что в ресторане "Ла Страда" в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме 150 тыс. долл. за должности председателя Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области", - сообщил он.

Реклама

Чиновник добавил, что "стоимость" его должности была оценена в миллион долларов.

Позже задержание мошенников подтвердили также в Службе безопасности Украины и прокуратуре Харьковской области.

По данным силовиков, было открыто уголовное производство, в рамках которого проходят обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях, по адресам проживания, работы и арендованных фигурантами расследования помещений.

В ходе расследования выяснилось, что мошенники обещали "помощь" с назначением на должность главы Харьковской ОГА, а другому – должность главы харьковской налоговой за 100 тысяч долларов.

Реклама

В тренде
Пункт пропуска на границе с Венгрией возобновил работу: что происходит на КПП

Одному из задержанных 52 года, второму – 68 лет. У одного из них было обнаружено удостоверение генерал-полковника, ветерана Госавтоинспекции.

В настоящее время готовится предъявление задержанным подозрения в мошенничестве, а также избрание им меры пресечения.

Стоит напомнить, что назначение руководителей ОГА является привилегией президента Украины, а за областных руководителей Налоговой службы отвечает руководитель соответствующего ведомства – Государственной фискальной службы.

Реклама

Отметим, что ранее во фракции "Слуга народа" заявляли, что вакантные должности в Кабинете министров будут заполнены в ближайшее время.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что в правительстве должна быть должность министра или вице-премьера по вопросам промышленности. А премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о планах создать как минимум еще одно новое министерство. По его словам, планируется отдельное ведомство по агропромышленному комплексу и для него назначат и своего министра.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков афера мошенники налоговая аферисты харьковская область ГНС ОГА

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 2 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 2 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
В Харькове больницу для пациентов с COVID-19 наполнили
В Харькове больницу для пациентов с COVID-19 наполнили "здоровыми" людьмиХарьков
В Харьковской области фермеры держали в рабстве 9 человек
В Харьковской области фермеры держали в рабстве 9 человекХарьков
Гибель матери и младенца в Харькове: что рассказал отец семейства
Гибель матери и младенца в Харькове: что рассказал отец семействаХарьков
Гибель матери и младенца в Харькове: появились новые подробности
Гибель матери и младенца в Харькове: появились новые подробностиХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять