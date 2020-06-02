Миллион долларов за должность: в Харькове "продавали" пост главы ОГА (фото и видео)

Двоих киевлян задержали после получения "транша" в 150 тысяч долларов

В Харькове задержали двоих жителей Киева, которые пытались "продать" должности главы Харьковской областной государственной администрации и руководителя областного управления налоговой службы.

Об этом заявил действующий глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своем Telegram-канале.

"Только что в ресторане "Ла Страда" в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме 150 тыс. долл. за должности председателя Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области", - сообщил он.

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Чиновник добавил, что "стоимость" его должности была оценена в миллион долларов.

Позже задержание мошенников подтвердили также в Службе безопасности Украины и прокуратуре Харьковской области.

По данным силовиков, было открыто уголовное производство, в рамках которого проходят обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях, по адресам проживания, работы и арендованных фигурантами расследования помещений.

В ходе расследования выяснилось, что мошенники обещали "помощь" с назначением на должность главы Харьковской ОГА, а другому – должность главы харьковской налоговой за 100 тысяч долларов.

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Одному из задержанных 52 года, второму – 68 лет. У одного из них было обнаружено удостоверение генерал-полковника, ветерана Госавтоинспекции.

В настоящее время готовится предъявление задержанным подозрения в мошенничестве, а также избрание им меры пресечения.

Стоит напомнить, что назначение руководителей ОГА является привилегией президента Украины, а за областных руководителей Налоговой службы отвечает руководитель соответствующего ведомства – Государственной фискальной службы.

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Отметим, что ранее во фракции "Слуга народа" заявляли, что вакантные должности в Кабинете министров будут заполнены в ближайшее время.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что в правительстве должна быть должность министра или вице-премьера по вопросам промышленности. А премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о планах создать как минимум еще одно новое министерство. По его словам, планируется отдельное ведомство по агропромышленному комплексу и для него назначат и своего министра.

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