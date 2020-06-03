Миллионные "торги" должностями в Харькове: кого задержали оперативники

Мошенниками, которые пытались "продать" должности главы Харьковской областной государственной администрации и руководителя областного управления налоговой службы в Харькове, оказались столичный пенсионер и казачий атаман. Об этом сообщает "УНН".

По данным агентства, один из задержанных – киевлянин 1952 года рождения. Пенсионер является директором общества с ограниченной ответственностью в Харьковской области. Второй же мошенник оказался жителем Одессы, 1968 года рождения. Мужчина входит в общественную организацию "Украинское реестровое казачество" и является там атаманом.

Напомним, мошенников поймали вчера, 2 июня, в харьковском ресторане "Ла Страда". Тогда они планировали получить часть взятки в размере 150 тысяч долларов.

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Сейчас готовится предъявление задержанным подозрения в мошенничестве, а также избрание им меры пресечения.

Кроме того, не так давно подобный инцидент произошел в Киеве. В столице мошенник выдавал себя за внештатного помощника и близкого друга представителя высшего руководства страны и пытался на этом заработать немалые деньги.

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