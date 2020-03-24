Миллионы наличных: Кернес обнародовал декларацию о доходах

В 2019 году доходы мэра Харькова составили более 20 миллионов гривен

Мэр Харькова Геннадий Кернес обнародовал декларацию о доходах за 2019 год. Данные появились на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Так, согласно декларации, в 2019 году доходы городского головы Харькова составили 20 миллионов 61 тысячу гривен. Из них 1 миллион 152 тысячи гривен – заработная плата. Еще 18,9 миллиона гривен Геннадий Кернес получил в виде дивидендов (ООО "Компания по управлению активами "Финекс-Капитал").

Кроме того, мэр Харькова указал, что хранит наличными более 64 миллионов гривен. Также у него есть несколько депозитов в разных банках, которые приносят дивиденты.

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Помимо этого, Геннадий Кернес задекларировал инвалидную коляску стоимостью 101 тысяча гривен и 11 наручных часов.

В декларации указывается, что мэр арендует комнату в харьковском отеле "Националь" и является владельцем части жилого дома площадью 7 кв. м.

Мэр Харькова также сообщил, что владеет акциями "Харьковоблэнерго", ЧАО "Харьковэнергосбыт" и имеет 7000 инвестиционных сертификатов ООО "Компания по управлению активами "Финэкс-Капитал" стоимостью 7 миллионов гривен.

Кернес указал также, что за 2019 год он потратил на медицинские услуги в Германии около двух миллионов гривен.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельск ого хозяйства Игорь Петрашко подал практически пустую декларацию. В частности, чиновник указал, что проживает в Киеве в квартире жены площадью 90 кв. м. Петрашко не задекларировал никакой недвижимости, корпоративных прав, доходов или активов.

Ранее свою декларацию за 2019 год опубликовал и нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль. Это сделали и другие на тот момент кандидаты в министры. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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