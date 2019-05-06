"Минирование" в Харькове: взрывчатку искали в семи гостиницах

Полицейские эвакуировали людей из семи отелей после анонимной угрозы

Фото: facebook.com/Департамент-вибухотехнічної-служби-Національної-поліції-України.

В Харькове эвакуировали людей из семи гостиниц после сообщения о минировании, которое полицейские получили утром 6 мая. Специалисты проверили все помещения, но никакой взрывчатки так и не нашли.

Сообщение о бомбе копы получили по электронной почте. "Террористы" заявляли, что в городе взлетят на воздух сразу семь отелей. Стражи порядка провели экстренную эвакуацию людей и начали проверку помещений.

Как рассказали журналистам "Сегодня" в администрации одной из "заминированных" гостиниц, жильцов у них не было, а потому здание и территорию копы осмотрели довольно быстро.

"При досмотре прилегающей территории сотрудниками ничего выявлено не было. На случай эвакуации у нас все готово, план предусмотрен. Все работает, все прекрасно", – заверил Игорь Кучерявый, маркетолог отеля.

Также оказалось, что все семь гостиниц никак между собой связаны не были – среди них есть как маленькие и бюджетные, так и пятизвездочное помещение в центре города.

Стоит добавить, что ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что копы подозревают – за "минированием" различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР".

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Минирование" в Харькове: взрывчатку искали в семи гостиницах". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"