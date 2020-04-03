Мобильное приложение для помощи медикам создали в Харькове. Местные айтишники решили объединить все сообщества волонтеров, желающих поддержать врачей. В приложении "ХелпМед" среди прочего врачи могут оставлять свои заявки с маршрутом, а водители из этого списка выбирают попутчиков. Особенно это помогает медработникам из пригорода, где вообще не ходит общественный транспорт. Пока в приложении насчитывается чуть больше трех сотен пользователей.
Антон Резников сооснователь проекта:
"Я, как водитель, вижу заявки медиков, которые были бы благодарны, если бы мы их подвезли в ближайшие день-два. Вот мы видим, что на первое апреля 7 заявок, на данный момент актуальных. И уже люди добавили на второе апреля. В планах у нас посмотреть, как это работает в Харькове и потом запустит на все регионы".
Напомним, ранее в Viber запустили чат с попутками для врачей из Киевской области. Жителей столичного региона активно призывают помогать друг другу.
Ав Тернополе таксисты пообещали ночью возить медиков бесплатно. Как сообщили в мэрии, с инициативой выступили сами фирмы такси, и никаких компенсаций за это они получать не будут.
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