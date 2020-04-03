Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Мобильное приложение для помощи медикам создали в Харькове

3 апреля, 18:44

Екатерина Степаненко

Кроме прочего в приложении врачи могут найти водителей, которые подвезут их на работу

Мобильное приложение для помощи медикам создали в Харькове. Местные айтишники решили объединить все сообщества волонтеров, желающих поддержать врачей. В приложении "ХелпМед" среди прочего врачи могут оставлять свои заявки с маршрутом, а водители из этого списка выбирают попутчиков. Особенно это помогает медработникам из пригорода, где вообще не ходит общественный транспорт. Пока в приложении насчитывается чуть больше трех сотен пользователей.

Антон Резников сооснователь проекта:

"Я, как водитель, вижу заявки медиков, которые были бы благодарны, если бы мы их подвезли в ближайшие день-два. Вот мы видим, что на первое апреля 7 заявок, на данный момент актуальных. И уже люди добавили на второе апреля. В планах у нас посмотреть, как это работает в Харькове и потом запустит на все регионы".

В тренде
На Донбассе боевики снова ударили из запрещенного оружия: где было "жарко"

Напомним, ранее в Viber запустили чат с попутками для врачей из Киевской области. Жителей столичного региона активно призывают помогать друг другу.

Ав Тернополе таксисты пообещали ночью возить медиков бесплатно. Как сообщили в мэрии, с инициативой выступили сами фирмы такси, и никаких компенсаций за это они получать не будут.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков карантин медики врачи приложение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 3 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 3 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
В Харькове из-за угрозы коронавируса дезинфицируют подъезды многоэтажек
В Харькове из-за угрозы коронавируса дезинфицируют подъезды многоэтажекХарьков
СOVID-19 в Харькове: с инфицированным контактировали 16 врачей
СOVID-19 в Харькове: с инфицированным контактировали 16 врачейХарьков
За сутки в Украине выявили более 90 зараженных коронавирусом: новые данные МОЗ
За сутки в Украине выявили более 90 зараженных коронавирусом: новые данные МОЗУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...