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Могла вести бизнес в Крыму. В Харькове требуют отставки главы ОГА – фото и видео акции

28 июля 2021 12:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

После публикации расследования о возможном бизнесе Айны Тымчук в Крыму местные жители требуют, чтобы она оставила должность

В Харькове Айну Тымчук требуют отправить в отставку. Коллаж "Сегодня"

В Харькове Айну Тымчук требуют отправить в отставку. Коллаж "Сегодня"

В Харькове проходит акция протеста – местные жители требуют отставки председателя Харьковской областной государственной администрации Айны Тимчук.

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Об этом сообщает "Суспильне".

Люди собрались под зданием ОГА, всего около 200 человек.

Люди пришли с флагами и плакатами. Фото: "Суспильне"

Однако протестующие поделились на два лагеря – одни требуют отставки Тымчук, другие выступают за честные перевозки и против коррупции в ХОГА.

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По мнению харьковчан, Тымчук "совершает поступки, несовместимые с действиями госслужащего". Речь идет о скандале с недвижимостью в оккупированном Россией Крыму.

На плакатах написали"Стоп коррупция", "Заставим власти действовать". Фото: "Суспильне"

Местные СМИ опубликовали расследование о том, что глава ОГА могла вести бизнес в оккупированном Крыму. Кроме отставки, участники акции требуют, чтобы полиция начала расследование на основе этих материалов.

Люди хотят, чтобы копы начали расследование против главы ХОГА. Фото: Труха Харьков

Напомним, Айна Тимчук была назначена на должность председателя Харьковской областной государственной администрации вместо Алексея Кучера 27 ноября 2020 года Владимиром Зеленским.

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